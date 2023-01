Vibrez pour la plus passionnante des compétitions européennes

Un format taillé pour le spectacle

Lancée en 1995 en remplacement de la Coupe des clubs champions, la ligue des Champions a vu son format être modifié à plusieurs reprises. Les instances européennes étaient alors à la recherche de la meilleure formule et il semblerait bien qu’elles l’aient enfin trouvé ! Les équipes qualifiées participent à un mini-championnat à quatre, chacune d’entre elles affrontant ses adversaires une fois à domicile et une autre à l’extérieur. À l’issue de ces confrontations, les équipes classées au premier et au deuxième rang sont autorisées à accéder au tour suivant. Le club ayant terminé à la troisième place sera reversé dans une autre compétition européenne, la Ligue Europa, dont le prestige reste inférieur à celui de la Ligue des champions.

De l’avis de tous les suiveurs et passionnés de football, la seconde phase de la compétition reste la plus palpitante. Les mini-championnats sont alors remplacés par des affrontements à élimination directe, toujours propices au spectacle et à des rebondissements que les scénaristes des plus grandes séries n’auraient même pas eu le courage d’imaginer ! Seule la meilleure des deux équipes, après un match aller et un match retour, sera alors qualifiée pour le tour suivant. Pour l’autre, l’aventure européenne s’achèvera dès le coup de sifflet final. À l’issue des demi-finales, deux clubs se qualifieront pour la grande finale, toujours disputée sur une seule rencontre et sur un terrain neutre.

Un objectif pour les plus grands joueurs

Chaque année, les plus grandes stars du football ont pour ambition de gagner le trophée de la Ligue des Champions. Même ceux qui l’ont remporté à de multiples reprises comme l’argentin Léo Messi, le français Karim Benzema, le croate Luka Modric, l’allemand Toni Kroos ou l’espagnol Sergio Ramos ! Ajouter une telle ligne à son palmarès personnel est un objectif en soi. C’est également la meilleure façon de décrocher le Ballon d’or, comme le prouve la liste des récents vainqueurs.

Nul doute que des joueurs tels que le français Kylian Mbappé ou le norvégien Erling Haaland ont à cœur d’égaler voire de dépasser leurs glorieux aînés. Pour le moment, aucun de ces deux montres du football moderne n’a eu l’immense honneur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour tous les observateurs, il ne s’agit très certainement que d’une question de temps. Tous deux jouent en effet dans des équipes (le Paris Saint-Germain pour Mbappé et Manchester City pour Haaland) qui comptent chaque année parmi les favoris et dont les moyens financiers semblent être sans limite leur permettant ainsi de bâtir des effectifs solides. Qui sera le premier des deux à réaliser son rêve ? Devront-ils changer de club pour y parvenir ? Seul l’avenir détient les réponses à de telles interrogations !

