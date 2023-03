Les matches légendaires des équipes de Liga en Europe

La légende du football en club s’est surtout construite sur la scène continentale. Avec chance pour les Européens, ils possèdent la plus prestigieuse des compétitions avec la Ligue des Champions. Si naturellement les clasico et autres rencontres phares du championnat espagnol ont de quoi faire rêver bon nombre de footballeurs, c’est bel et bien sur la grande scène européenne que la légende de certains clubs s’est construite.

Avec des matches de renom, l’idée d’une victoire ou d’une défaite est presque dérisoire ! En prenant part à des matches historiques, plusieurs clubs espagnols ont contribué eux aussi, à la légende du ballon rond. Retour sur plusieurs rencontres inoubliables.

Photo par Pexels, CC0

AS Monaco – Deportivo La Corogne, 2003

C’est un anniversaire dont Dado Prso se souviendra toute sa vie. Auteur d’un quadruplé, le joueur de Monaco avait permis à son équipe d’obtenir la première place du groupe de Ligue des Champions.

En pleine progression depuis plusieurs saisons, La Corogne aura prouvé lors de l’ensemble de cette saison en Ligue des Champions tout le bien que l’on pouvait penser de l’équipe. Cependant, une seule embûche, une immense faille, va marquer à tout jamais l’histoire de la compétition et de l’équipe. Un revers 8-3 sur la pelouse de Monaco dans ce qui s’apparentait à une finale de groupe.

Après tout, il ne fut question que d’un faux pas, qui n’aura pas empêché le club ibérique d’atteindre les demi-finales par la suite. Néanmoins, ces huit buts encaissés placent ce match comme l’un des plus iconiques qui soient en Ligue des Champions.

Finale de la Ligue des Champions 2016 – Atlético – Real Madrid

Pour entrer dans l’histoire du sport, il faut plusieurs grands acteurs. C’est le cas sur n’importe quel terrain ou table de jeu si l’on souhaite exporter cet adage au poker, où les batailles sont parfois tout aussi acerbes que sur le terrain de football. Pour s’imposer, tout le monde a besoin de ce petit supplément de chance ajouté à la stratégie établie.

Une fois de plus, le poker répond à cette vérité générale lorsqu’un joueur fait tapis et il en va de même pour le sport automobile où la fiabilité se doit d’être au rendez-vous. En ce qui concerne le football, beaucoup de spécialistes pensent que la chance dépasse la stratégie au moment des tirs au but.

Photo par Pexels, CC0

Le facétieux Diego Simeone ne les contredira sûrement pas. Défait une seconde fois en finale face au rival du Real Madrid après 2014, ce match reste un douloureux souvenir pour les Colchoneros.

À l’échelle internationale, il a une fois de plus permis au football espagnol de se muer en référence et de mettre en avant deux de ses plus grands clubs sur le devant d’une grandiose scène. D’un niveau exceptionnel et d’un aspect dramatique rare, ce match est à lui seul, entré dans l’histoire du football.

Huitièmes de finale de LDC 2011/12 – Barcelone – Bayer Leverkusen

Définitivement, l’équipe allemande du Bayer Leverkusen a souvent joué les martyrs pour entrer malgré elle, dans l’histoire du football espagnol. Les puristes se souviennent de la volée du siècle de Zinédine Zidane inscrite avec le Real Madrid en finale de Ligue des Champions 2002 face à Leverkusen, mais dix ans plus tard, ce même club subissait une nouvelle fois la loi d’un club de Liga.

Non plus en finale, mais en huitièmes cette fois-ci, le club d’outre-Rhin n’avait que peu d’espoir au moment de disputer le match retour au Camp Nou. Victorieux 3-1 à l’aller, les Catalans ne semblaient pas se contenter d’une telle avance.

Emmené par un Messi tout bonnement exceptionnel et entré dans les livres de record cette saison-là, le FC Barcelone finira par étriller Leverkusen sur le score de 7-1. Gratifié d’un 10/10 dans l’ensemble de la presse spécialisée grâce à son quintuplé inscrit ce jour-là, Lionel Messi ne connaîtra toutefois pas le plaisir d’un nouveau succès en Ligue des Champions après la défaite en demi-finale face au futur vainqueur de la compétition, Chelsea.