Real Madrid : Thibaut Courtois de retour

Le Belge Thibaut Courtois est de retour dans les cages du Real Madrid pour le match contre Getafe, Jeudi.

Absent des derniers matches pour cause de blessure à la cuisse droite, le belge Thibaut Courtois sera de retour ce jeudi pour affronter Getafe. Zinedine Zidane n’a pas fait appel a Vinicus Jr, qui revient de blessure. Mariano, Dani Ceballos et Marcos Llorente sont aussi absents. Quant à Sergio Ramos et Alvaro Odriozola, ils sont toujours en récupération. Karim Benzema sera bien sûr aligné.