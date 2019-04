Rayo Vallecano : il faudra faire sans Raul de Tomas

Le Rayo Vallecano devra faire sans Raul de Tomas contre le Séville FC et le Real Madrid.

Dernier de Liga, a six points du maintien, le Rayo Vallecano devra faire sans Raul de Tomas pour les matches contre Séville et Madrid. Suspendu pour le match de vendredi, il sera aussi absent face au club merengue. En effet, celui-ci est prêté et ne peut jouer contre son club sauf paiement d’une clause d’un million d’euros. « Nous essayons de faire changer le Real d’avis, a avoué l’entraîneur Paco Jémez. S’ils avaient encore quelque chose à jouer, nous n’y aurions même pas pensé une seconde, mais là… »