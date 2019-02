Liga : Alavés victorieux contre Levante

Alavés revient à deux points de la quatrième place de Liga, suite au match victorieux contre Levante (2-0).

On n’y croyait plus. Alavés avait essuyé trois défaites en Championnat. Pourtant, le club a rebondu en battant Levante (2-0), sur des butes de Laguardia à la 23e et Jony après une erreur adverse (90+3e). Grâce à cette victoire, l’équipe menée par Abelardo n’est plus qu’a deux points de Séville FC, quatrième de Liga (dernière place qualificative pour la C1).