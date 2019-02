Karim Benzema absent à l’entraînement à cause d’une douleur au cou

Karim Benzema a été mis au repos à cause d’une douleur au coup, à seulement deux jours du match contre l’Ajax Amsterdam pour les huitièmes de finales de la ligue des champions.

L’attaquant français est resté au repos ce lundi matin. Santiago Solari préfère prendre ses précautions, à seulement deux jours du match des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre Amsterdam, ce mercredi.

Il faut dire que le français de 31 ans est le joueur le plus utilisé cette saison, puisqu’il a joué pas moins de 37 matches, et marqué 18 fois (toutes compétitions confondues). Marcos Llorente et Isco étaient également absents, le dernier souffrant d’une douleur au dos.