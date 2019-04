Fc Barcelone : Ernesto Valverde revient sur le match nul à Huesca

L’entraîneur du FC Barcelone avait aligné une équipe bis à Huesca (lanterne rouge de la Liga). Il assume sa décision.

«Étant donné le calendrier, notre avance en Liga, j’ai estimé que c’était le moment de faire des changements. C’est vrai qu’il y en a eu beaucoup. […] De manière générale, vu la difficulté du match et le fait que l’adversaire joue sa peau à chaque match, c’était un défi difficile et je crois que cela s’est bien passé.

(Sur les débuts de plusieurs joueurs dont le Français Todibo) Ils sont allés crescendo dans ce match. C’est vrai qu’ils ont commencé avec un peu de nervosité, c’est le propre d’un début et de la responsabilité qui va avec. Todibo est un joueur extrêmement solide dans les airs et dans les duels, il est ultra rapide et c’est positif pour nous. Mais bien sûr, il faudra qu’il s’améliore avec le ballon. »