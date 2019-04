Atlético : Antoine Griezmann revient sur la victoire contre le Celta Vigo.

Pour Antoine Griezmann, l’Atlético « joue pour [sa] fierté et la fierté de [son] public ».

Antoine Griezmann a, à nouveau, été passeur et buteur décisif lors du match contre le Celta Vigo. après la victoire, il s’est exprimé au micro de beIn Sports. « Antonio Adan (gardien remplaçant de l’Atlético, ndlr) me dit toujours de frapper du côté du gardien, il me le dit à chaque match, il me l’a encore dit aujourd’hui. Donc je lui dédie ce but. Et après, il y a eu cette passe décisive, j’ai bien vu le démarrage d’Alvaro (Morata).

Nous voulons essayer de bien terminer cette Liga. Il faut gagner tous les matches qui nous restent et jouer pour notre fierté et pour la fierté de notre public. (Sur la deuxième place) Cela veut dire beaucoup, surtout dans une Liga où jouent le Real et le Barça. Si nous ne pouvons pas être premiers, nous donnerons tout pour finir deuxièmes. (Sur la dépendance de l’Atlético à Griezmann et Oblak) Mais que ferions-nous, nous, sans nos partenaires, sans un entraîneur comme le nôtre, sans les gens qui travaillent dans les bureaux… Nous prenons du plaisir et j’espère que nous allons continuer à progresser. »