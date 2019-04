Diego Costa (Atlético) suspendu pour huit matches

Il avait été exclu face au Barça : Diego Costa est suspendu pour huit matches après s’en être pris à l’arbitre. Il ne rejouera pas de la saison.

La Fédértion Espagnole (RFEF) a décidé de suspendre pour huit matches Diego Corta. Il avait été expulsé lors de la défaite contre le Barça (0-2) samedi. L’espagnol de 30 ans ( 24 sélections) a insulté et eu des gestes déplacés contre l’arbitre. « Je chie sur ta p… de mère ! Je chie sur ta p… de mère ! » avait-il déclaré.

Costa l’avait empêché de sortir ses cartons. Il a été suspendu quatre matches pour chacune des infractions, conformémement au barème. Il ne rejouera pas de la saison.

« C’est une mauvaise nouvelle, mais si le Comité de compétition a décidé que ce sera huit matches, ce sera huit matches, a réagi Enrique Cerezo, président de l’Atlético . Mais, la chose la plus normale et certaine qui soit, c’est que nous faisons appel et demandons la suspension » de la décision.