Casemiro évoque Pogba et Hazard.

Le milieu de terrain brésilien estime que le recrutement de Pogba et Hazard serait profitable au Real.

Les rumeurs pour la saison prochaine au Réal Madrid vont beau train. C’est Casemiro qui en a rajouté : « Je dis toujours que le Real Madrid devrait avoir les meilleurs joueurs du monde parce que c’est le meilleur club. Mais je ne peux pas dire quel joueur nous devrions signer. Le président et le conseil d’administration savent faire ça. Hazard et Pogba sont de grands joueurs dont les gens parlent, mais les gens parlent de beaucoup de joueurs. Ce sont des joueurs énormes et le genre de joueurs qui aideraient le Real Madrid. »