LDC : Real v Naples, 3-1 : Un premier pas en quarts pour les merengues !

Le Real Madrid de la Champion League était bel et bien de retour ! Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés ce mercredi soir 3-1 contre Naples, pour le compte des huitièmes de finales aller de Ligue des Champions. Les tenants du titre ont encore une fois montré qu’ils étaient motivés et prêts pour aller chercher la Coupe aux grandes oreilles pour une seconde année consécutive.

L’entame a été mauvaise pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Insigne ouvrait le score pour Naples, après une perte de balle coupable de la défense madrilène. L’attaquant italien qui voyait Keylor Navas très avancé décochait un tir enroulé du droit des trente mètres (8e, 0-1). L’erreur du portier costaricien en début de match a accéléré les choses mais a vite été oubliée en fin de rencontre. Benzema répliquait dix minutes plus tard sur une belle action collective des madrilènes. L’attaquant tricolore du Real Madrid s’élevait plus haut qu’Albiol et fusillait Reina (18e, 1-1). Grâce à ce but, le numéro neuf devient le meilleur buteur français en Ligue des Champions avec 51 buts, en devançant Henry (50), Trezeguet (29), Anelka (20), Ribery (17).

En deuxième période, le Real a offert une meilleure version de lui même, en assurant déjà un pied en quarts de finale. Kroos inscrivait le deuxième but et permettait aux siens de prendre l’avantage en reprenant le cuir du plat du pied droit (49e, 2-1). Le travail n’a pas été fait à moitié et puisque Casemiro a inscrit un somptueux but d’un tir croisé qui terminait dans le petit-filet intérieur opposé et crever l’écart avec les italiens. Après avoir récupéré les deux latéraux Carvajal et Marcelo, le Real Madrid a non seulement retrouvé sa fluidité sur le terrain mais aussi une défense plus solide. Il ne manquera plus que le retour de Gareth Bale samedi prochain en Liga. La BBC sera au complet pour le huitème de finale retour de Ligue des Champions à Naples.