Real Madrid contre Gérone : Benzema titulaire, Vinicius Junior remplaçant

Karim Benzema est titulaire pour le match de dimanche, opposant le Real Madrid à Gérone.

Le Real affronte Gérone avec Karim Benzema en titulaire, à 12h en Liga. Le français est à la pointe du 4-3-3 de Santiago Solari. Marco Asensio est aussi aligné d’entrée, après son but face à Ajax (2-1). Sur le banc, on trouvera Vinicius Junior et Gareth Bale.