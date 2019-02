Neymar ne représente pas le futur du Barça

C’est ce qu’a déclaré le président du FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu.

« Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n’y est pas », a clarifié le président du Club au sujet d’un éventuel retour de Neymar, dans une interview lors de l’émission El Partizado sur la Cope. « Je n’ai jamais parlé à son père, ils ne m’ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m’ont dit : je veux retourner au Barça. Le Barça a pris sa décision et nous avons signé Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Avec l’argent de Neymar, nous avons engagé ces deux joueurs et nous sommes très heureux avec eux. ». Il a aussi précisé qu’« il n’y a pas d’accord avec Rabiot » qui arrivera en fin de contrat dans cinq mois, actuellement au PSG après avoir refusé de prolonger.