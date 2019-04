Messi se rapproche du record de Giggs

Messi est désormais à son 34ème trophée avec le Barça, en offrant à son club son 26e sacre en Liga.

Grâce à un but de Messi, le FC Barcelone a remporté sa 26ème Liga face à Levante. Lionel Messi a désormais remporté 34 titres : 10 Liga, 4 Ligue des champions, 6 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d’Espagne, 3 Super Coupes d’Europe et 3 Coupes du monde des clubs.

Le record à battre est celui de Ryan Giggs qui a remporté 36 titres avec le FC Barcelonne entre 90 et 2014.

Encore en terme de chiffres, c’était la 10ème Liga de Messi avec le Barça, qui dépasse ainsi Andrés Iniesta (9 Liga) et se rapproche de Gento qui en a fait 12 au Real. Giggs reste le recordman avec 13 Premier League avec Manchester United.