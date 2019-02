Liga : Leganés l’emporte sur le Rayo Vallecano

Leganés a remporté le match (2-1) grace à Martin Braithwaite

Leganés remonte a la 13e place de Liga grâce à sa victoire sur le Rayo Vallecano, lundi (2-1). Martin Braithwaite a grandement contribué, en marquant son deuxième but de la saison. L’ancien toulousain, en prêt par le Middlesbrough, a inauguré le score à la 36e minute. Par la suite, Carton rouge pour Nyom et égalisation d’Alvaro Garcia à la 83e. Leganès à décroché la victoire grâce au but de Youssef En-Nesri à la 85e.