Les 8 meilleurs jeux de boxe jamais réalisés

Les jeux de boxe sont définitivement un genre de niche. Comme pour la plupart des sports et des jeux de sport, il n’est certainement pas nécessaire d’être un fan du sport en question pour apprécier un jeu basé sur ce sport. À l’époque, de nombreux joueurs n’étaient pas fans de football, mais cela n’a pas empêché la franchise Tecmo Bowl de connaître un énorme succès.

Cette liste se concentre sur les titres de boxe les plus récents. Cependant, le manque de titres dans le genre nécessitera de se plonger dans les jeux de boxe du passé. Ils ne sont pas classés, mais les meilleurs (et les pires) des jeux de boxe de cette liste se trouvent en bas de la page.

Si vous n’êtes pas prêt à comprendre les mécanismes du jeu, mais que vous aimez la boxe, il existe des jeux alternatifs. Par exemple, les machines à sous sur le thème des jeux . Si vous n’êtes pas familier avec ce type de jeu, vous pouvez vous informer sur les machines à sous gratuites en cliquant ici. Notre collègue Olivia Martinez travaille sur des articles et des revues. Elle nous a également aidé à rédiger cet article. Si vous pensez que jouer aux machines à sous n’est pas amusant, nous sommes prêts à ne pas être d’accord avec vous car la qualité des jeux et des graphismes est étonnante et parfois même supérieure à celle des jeux RPG classiques.

15. Légendes de Rocky

Pour une franchise cinématographique aussi populaire, la série Rocky n’a pas beaucoup de jeux vidéo à son actif. Le plus souvent, ce sont des jeux solides et Rocky Legends fait partie de cette élite de poids lourds.

Suite d’un jeu intitulé Rocky sur PS2/Xbox/GameCube, Rocky Legends emmène son prédécesseur à la salle de sport et l’entraîne à une bien meilleure forme. Non seulement l’IA est bien meilleure, mais le mode histoire vous permet de jouer non seulement le parcours de Rocky, mais aussi Apollo Creed, Clubber Lang et Ivan Drago. Les combats sont rapides, brutaux et réactifs, et le jeu présente tous les personnages que vous pouvez souhaiter dans un jeu Rocky sorti avant le sixième film.

14. Facebreaker

Les joueurs ont peut-être de bons souvenirs des jeux Ready To Rumble, mais cet amour n’est pas vrai pour la suite spirituelle de ces jeux appelée Facebreaker sur la Xbox 360, Nintendo Wii et PS3.

Alors que le jeu était une bouffée d’air frais dans le monde de Fight Night, il n’était pas nécessairement le bienvenu car l’IA du jeu est si ridiculement cassée que tout plaisir est aspiré. Combinez ce gameplay daté et le manque de modes de jeu et vous obtenez l’une des plus grandes expériences ratées de l’histoire des jeux de boxe.

13. Le Creed : Rise To Glory

Lorsqu’un jeu vidéo basé sur la série Creed a été annoncé pour les consoles VR, les joueurs ne savaient pas quoi en penser. Les jeux sous licence cinématographique appartiennent en grande partie au passé et étaient souvent des prises de fonds bon marché. Creed : Rise To Glory est cependant une réussite étonnante et ressemble à une version mature de Wii Sports Boxing.

À la différence de la plupart des jeux de cette liste, les joueurs devront en fait se déplacer, se faufiler et frapper une série d’adversaires en utilisant des mouvements réels. Si les contrôles ne sont pas toujours parfaits, ils le sont généralement, ce qui est impressionnant compte tenu de la précision des mouvements requis. Si vous voulez transpirer tout en frappant Ivan Drago dans sa grosse tête, ce jeu de boxe est fait pour vous.

12. Power Punch II

Tous les joueurs des années 1990 connaissent le classique Punch-Out de Mike Tyson sur la NES. Ce que ces joueurs ne savent peut-être pas, c’est qu’il existait une quasi-suite/un jeu dérivé. En raison des problèmes juridiques croissants de Mike Tyson, le jeu a été dépouillé du nom de Tyson et simplement appelé Power Punch II, bien qu’il n’y ait pas eu de “Power Punch 1”.

Les titres confus sont le moindre des problèmes de ce jeu. Ce jeu tente d’imiter le succès du classique de la NES mais échoue à tous les niveaux. Les commandes sont glissantes, les adversaires extraterrestres (oui, vos adversaires sont la Fédération Intergalactique de Boxe) sont plus fades que les humains de son prédécesseur spirituel et les graphismes sont moins réussis bien qu’ils soient sortis plusieurs années plus tard. Ne laissez pas votre curiosité vous inciter à jouer à ce désastre.

11. Knockout Kings 2001

Bien que la série Fight Night soit devenue une référence en matière de jeux de boxe et ait changé à jamais ce que nous attendions du genre, la série précédente d’EA, Knockout Kings, était loin d’être une traînée.

Bien qu’il soit aujourd’hui dépassé, Knockout Kings 2001 était certainement le meilleur jeu de boxe sur le marché à l’époque. Avec un grand nombre de légendes et de stars actuelles, des commandes solides et de nombreux modes, c’était le jeu à posséder si vous étiez un fan sérieux de boxe avant Fight Night.

10. CounterPunch de Wade Hixton

Ce jeu de boxe excentrique est sorti sur GameBoy Advance en 2004 par Inferno Games. L’intrigue tourne autour de Wade Hixton, dont la voiture vient de le lâcher. Wade se rend dans la ville voisine de Big Piney, où il est constamment défié par les habitants de la ville dans des combats de boxe. Counter Punch offre des contrôles, des graphismes et un son excellents, et insuffle un peu d’humour léger dans l’action de boxe.

Le seul point négatif de ce jeu est qu’il est assez court. Counter Punch était un jeu à petit budget lors de sa sortie, mais son prix n’a cessé de grimper au fil des années ; heureusement, il existe toujours l’émulation.

9. HBO Boxing

Avec les ressources et la richesse dont dispose HBO, et en tenant compte du fait qu’elle a été pendant longtemps la première chaîne de boxe, on aurait pu penser que ce jeu aurait été meilleur. Malheureusement, c’est l’un des pires jeux de sport jamais réalisés. Les commandes sont maladroites et les graphismes sont au mieux moyens, même pour un jeu PS1.

Les coups de poing sont très peu satisfaisants lorsqu’ils sont appliqués et sont horriblement animés. L’un des pires aspects de ce jeu est que le système de combo est complètement cassé. Cela oblige le joueur à essayer de vaincre son adversaire avec des coups de poing isolés.

8. Best – Ready 2 Rumble Boxing : Round 2

Les jeux de la série Ready to Rumble ont un style plus arcade, par opposition aux simulateurs de boxe. Le premier jeu de la série est sorti sur la Sega Dreamcast en 1999, mais a ensuite été décliné sur d’autres consoles de salon.

La suite, Round 2, a amélioré un jeu déjà excellent et a même mis en scène plusieurs personnages célèbres de la vie réelle, comme le regretté Michael Jackson et Shaquille O’Neal. Ce fut l’un des premiers jeux de boxe à montrer les dommages causés aux boxeurs avec des coupures et des bleus visibles. Ceux qui veulent essayer ce jeu devraient jouer à la version supérieure de la PS2.

7. Mike Tyson Boxe poids lourd

Des années après que Mike Tyson ait vu son nom associé au jeu classique Punch-out sur NES, il sera malheureusement associé à ce jeu de mauvaise facture sur PS2. Pour commencer, les mouvements des boxeurs sont si raides et maladroits que la plupart des joueurs auront du mal à s’empêcher de se moquer d’eux lors de la première partie.

Lors des combats, les joueurs se déplacent également très lentement ; on dirait qu’ils se battent sous l’eau. Les commandes sont tout aussi rigides, et très peu réactives, ce qui est inexcusable pour un jeu de boxe. Les graphismes étaient corrects pour l’époque, mais ils ont l’air assez démodés par rapport aux jeux de boxe modernes.

6. Les jeux de Punch-out

Cette série de jeux de Nintendo a débuté dans les salles d’arcade et se distingue par l’utilisation de deux écrans. L’écran inférieur est celui où se déroule le combat, et l’écran supérieur est utilisé pour afficher des informations sur le match. La série est surtout connue pour Mike Tyson’s Punch-out sur la NES.

Super Punch-out a été un excellent titre de suivi pour la SNES, avec des graphismes et un son nettement améliorés et de nombreux nouveaux boxeurs à combattre. La série est apparue sur presque toutes les consoles Nintendo, à l’exception de la N64 et de la Wii U, et s’améliore à chaque nouveau titre. Selon certaines rumeurs, un nouveau Punch-out pour la Switch serait en cours de développement. Nul doute qu’il vaudra également la peine d’être acheté.

5. Showtime Championship Boxing

Ce jeu, sorti sur Nintendo Wii et DS, est un exemple de ce que peut être un mauvais jeu de boxe. Les graphismes du jeu sont si mauvais qu’ils ressemblent à un jeu GameCube de mauvaise qualité. Comme il s’agit d’un jeu pour la Wii, il utilise des commandes de mouvement.

Dire que les contrôles de mouvements n’ont pas été implémentés de manière compétente est un euphémisme. Enfin, les boxeurs ne sont pas de vrais boxeurs, ce qui ne poserait aucun problème si ce jeu n’avait pas une licence pour Showtime Boxing. La version pour la DS a des graphismes moins bons, mais elle est au moins jouable puisqu’elle ne repose pas sur les commandes de mouvement.

4. Wii Sports Boxing

Voici un exemple de commandes de mouvement dans un jeu de boxe bien fait. Les graphismes sont très caricaturaux, mais ce style a été choisi pour que le jeu convienne aux jeunes joueurs. Les commandes de mouvement de Wii Sports sont réactives et intuitives.

Jouer à ce jeu (localement) en tête-à-tête avec un ami est une expérience très amusante et intense. Ce jeu peut également être joué contre d’autres personnes via le multijoueur en ligne. Ce jeu aurait pu être amélioré et publié en tant que titre autonome ; il est un peu minimaliste. Wii Sports est l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps, et la composante boxe y est pour beaucoup.

3. Don King Boxing

Don King Boxing est sorti sur la Wii, et bien qu’il soit visuellement plus attrayant que Showtime Championship Boxing, il souffre du même problème. Ce problème, ce sont les commandes de mouvement mal implémentées. Si les commandes de mouvement avaient été un peu plus précises et réactives, ce jeu ne serait toujours pas aussi amusant.

Les combats sont lents, ennuyeux et répétitifs. Le pire, c’est le facteur de frustration de ce jeu : se battre pour que les commandes de mouvement répondent tout en regardant l’ordinateur adverse danser autour du ring et lancer des combinaisons de coups de poing est plus qu’ennuyeux.

2. La série Fight Night

Dites ce que vous voulez d’EA, mais ils font un jeu de boxe extrêmement amusant. Les premiers titres de la série étaient amusants, mais Fight Night : Round 4 et Fight Night Champion sont probablement les meilleurs jeux de boxe disponibles. Les commandes sont très réactives et utilisent un schéma de contrôle innovant.

Les deux sticks analogiques actionnent chacun un bras du boxeur. Cela permet de réaliser des combos en un clin d’œil. Ces jeux proposent également de nombreux boxeurs réels à affronter et permettent au joueur de créer son propre boxeur. Tout ce qui concerne le boxeur créé par le joueur, de son apparence à sa musique d’entrée, peut être personnalisé.

1. Mike Tyson Boxe

Une fois de plus, Mike Tyson voit son nom associé à un jeu de boxe horrible. Ce jeu pour PS1 possède des personnages en 3D parmi les plus laids de tous les jeux vidéo. Les commandes sont encombrantes, peu réactives et souffrent d’un décalage important.

Les mouvements des boxeurs sont au moins amusants à regarder : le haut de leur corps reste immobile alors qu’ils se déplacent sur le ring. La vitesse des boxeurs est un autre problème majeur – le jeu est beaucoup trop lent. Le seul aspect positif de ce jeu est les effets sonores quelque peu décents. Ce jeu est si ennuyeux, et a des temps de chargement si longs, que rester éveillé est la partie la plus difficile de ce jeu.