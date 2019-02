Le Real Sociedad se rapproche du top 6

Grâce à son succès contre Leganés (3-0) sur un doublé de Mikel Oyarzabal, la Real Sociedad revient à la course à l’Europe.

La Real Sociedad enchaîne les succès en 2019. Le club a à nouveau brillé ce samedi, en dominant Leganés (qui venait pourtant d’enchaîner deux succès). Dès le début de seconde période, Mikel Oyarzabal à signé un doublé (50e et 59e). William José, à l’auteur de la passe décisive du deuxième but, a ensuite marqué à un quart d’heure de la fin. Il signe son neuvième but en Liga.

La Real Sociedad grimpe ainsi au septième rang, il se rapproche des places européenes.