L’Athletic Bilbao s’impose à Gérone

L’Athletic Bilbao s’est imposé à Gérone (2-1) malgré un début difficile. Il reste en course pour la qualification européenne.

Il aura fallu dix minutes à l’Athlétic Bilbao pour renverser le score. Ouvert par Stuani pour Gérone à la 37e, le club n’a pas fait d’erreur et a marqué deux buts après la pause : un de Williams (53e) et un de Raul Garcia (59e). Après ce succès, l’Athlétic Bilbao est au niveau de Valence, de manière provisoire. Il est à la huitième place devant le Bétis. Il est encore possible d’envisager une qualification en Ligue Europa.