Jan Oblak (Atlético Madrid) touchera entre 10 et 12 M€

Oblak va toucher un gros chèque pour sa prolongation de contrat.

Alors sous contrat jusqu’en 2021, Jan Oblak va selon toute vraisemblance prolonger. Selon le quotidien espagnol Marca, le gardien slovène va désormais percevoir entre 10 et 12M€ par an. Le club et le joueur seraient déjà d’accord. Sa clause de départ passerait à 150M€ au lieu de 100M€. La prolongation de Oblak était une priorité de Diego Simeone, l’entraîneur, qui a lui même prolongé jusqu’en 2022.