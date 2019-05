Luis Suarez a subi une arthroscopie ce jeudi. Il devrait être absent pour une durée entre 4 et 6 Semaines. Il ne sera pas présent pour la finale de la Coupe du Roi.

