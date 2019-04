Barça : Lenglet titulaire plutôt que Umtiti

Face à l’Espanyol, c’est Clément Lenglet qui est titulaire plutôt que Samuel Umtiti.

Pour la fin de saison, il sera difficile à Ernesto Valverde de choisir qui placer en défense centrale : il n’y a que deux places pour trois joueurs : Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Gerard Piqué. Face à l’Espanyol, c’est Lenglet et Piqué qui ont été choisi pour la rencontre au Camp Nou.

Dembélé blessé, c’est Coutinho qui accompagne Messi et Suarez.