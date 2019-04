Avec un doublé de Lo Celso, le Betos Seville domine Villareal

Lo Celso a marqué les deux buts permettant au Betis Seville de triompher de Villaréal ce dimanche (2-1).

L’argentin a emmené l’équipe du Betis Seville vers la victoire en marquant deux buts face à Villareal pour la 31e journée de Liga (2-1). Le joueur prêté par le PSG a ouvert le score à la 11e. Le Villareal a répondu à la 13e avec un but de Carzorla. Mais Lo Celso a finalement marqué le second but à la 63e. Avec cette victoire, le Betis reste dans la course à l’Europe, il a trois points de retard sur le sixième, Valence.