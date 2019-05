Atlético de Madrid : Nikola Kalinic absent face à l’Espanyol Barcelone

Le groupe madrilène sera privé de Nikola Kalinic face à l’Espanyol Barcelone, samedi. Stefan Savic sera de retour.

Le groupe de l’Atlético qui se déplacera sur le terrain de l’Espanyol Barcelone ce samedi (16h15) est sans surprise à l’exception de l’absence de Nikola Kalinic, fiévreux. José María Giménez et Lucas Hernández sont aussi absents pour cause de maladie et Diego Costa toujours suspendu. Par contre, Stefan Savic, remis de ses blessures, sera de retour.