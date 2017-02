Villarreal v Real Madrid (20h45): Le merengues n’abdiqueront pas

Le rythme est intense pour le Real Madrid qui affrontera cette fois-ci Villarreal, pour le compte de la 24ème journée de Liga au stade de la Céramique.

La défaite à Valence en début de semaine, a laissé comme un goût amer dans la bouche des madrilènes, qui avaient pourtant l’occasion de creuser davantage l’écart sur le FC Séville et le FC Barcelone. En disputant trois matchs en l’espace de dix jours, Zinedine Zidane a effectué maintes rotations pour ne pas épuiser ses joueurs et afin de pouvoir donner plus de minutes à Isco, Asensio, James…

Le technicien français a voyagé avec l’ensemble de son effectif, à l’exception de Varane et Danilo qui sont toujours à l’infirmerie. Au stade de la Céramique, rien ne sera facile, tout comme à Mestalla. La bonne nouvelle reste le retour de la BBC titulaire, après plusieurs mois, suite au retour de Gareth Bale la semaine dernière contre l’Espanyol Barcelone. Pepe est également de retour en défense central aux côtés de l’international espagnol Sergio Ramos.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor Navas; Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric, Cristiano, Benzema, Bale.

Le 11 probable de Villarreal :Asenjo; Mario, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa, Castillejo, Bruno, Trigueros, Dos Santos, Adrian, Bakambu.