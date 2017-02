Villarreal v Real Madrid, 2-3 : Remontada et leaders, les merengues plus déterminés que jamais !

Le Real Madrid se déplaçait à Villarreal pour le compte de la 24 ème journée de Liga au stade de la Céramique, avec une grosse pression. En effet, le FC Barcelone était leader provisoire du championnat espagnol, après s’être imposé 2-1 à Calderon un peu plus tôt ce dimanche. Cela a été de courte durée pour les Catalans, puisque les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 2-3 à l’extérieur, alors qu’ils étaient dominés par les Groguets.

La BBC était de retour en tant que titulaire, notamment avec la grande forme de Gareth Bale sur le terrain. Après une bonne entame des deux équipes, la première mi-temps fût assez timide en termes d’initiatives et de spectacle. La seconde période a été complètement différente notamment avec l’ouverture du score de Trigueros sur un ballon d’Adrian Lopez dans la surface madrilène (1-0, 50e). Dominés par le sous-marin jaune, les merengues ont encaissé 7 minutes après avec cette fois-ci une réalisation signée Bakambu (2-0, 57e).

Les hommes de Zizou n’ont pas perdu de temps pour rattraper le retard perdu puisque Gareth Bale réduisait le score sur un magnifique centre millimétré de Carvajal (65e, 2-1). Conscients que c’est un match à ne pas perdre et pour rester en course pour la Liga il fallait faire le nécéssaire. Cristiano Ronaldo inscrivait le deuxième but madrilène sur penalty après une main involontaire de Bruno, sifflée dans la surface de réparation (73e, 2-2). Dans la foulée, coaching gagnant pour le technicien français qui avait choisi de remplacer Benzema par Morata. L’attaquant espagnol n’a pas perdu de temps pour inscrire le troisième but et celui de la victoire sur une récupération haute d’Isco (84e, 2-3). Grâce à cette remontada, le Real Madrid récupère sa place de leader, occupée provisoirement pendant deux heures par le FC Barcelone.