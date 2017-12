Villarreal v Barcelone (20h45) : Un examen difficile pour le leader

Le FC Barcelone se déplace à Villarreal ce dimanche. Un match choc difficile pour les Blaugranas qui veulent empocher les trois points après deux matchs nuls en championnat, et prendre un peu plus d’avance du haut du podium.

Le FC Barcelone n’a pas perdu dans le stade de Villarreal depuis 2007, soit six victoires et trois matchs nuls. Mais le sous-marin jaune tentera de faire tomber l’ogre catalan qui s’est déplacé sans Dembélé, Umtiti, Iniesta, Mascherano et Rafinha, tous blessés. De son côté, Villarreal reçoit la visite du leader alors que ces derniers ne sont pas à leurs meilleurs moments de la saison et ne cessent d’accumuler les résultats négatifs suite à de nombreux blessés. Fornals est d’ailleurs forfait suite à une hypoglycémie alors que Bakambu est le seul attaquant disponible.

Le 11 probable de Villarreal : Asenjo; J.Costa, V.Ruiz, Alvaro, Mario; Ramiro, Rodrigo, Trigueros, Raba; Soriano, Bakambu.

Le 11 probable de Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho, Roberto; Messi, Suarez.