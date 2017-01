Villarreal v Barça : Les Blaugranas freinés pour la course à la Liga

Les Blaugranas n’entament pas l’année 2017 comme ils le désiraient. Après s’être inclinés 2-1 sur la pelouse de San Mames contre l’Athletic Bilbao en Copa del Rey, le FC Barcelone et Villarreal se sont neutralisés 1-1 à Madrigal ce dimanche soir pour le compte de la 17ème journée de Liga.

Toujours pas le signe d’une victoire du côté des Catalans pour cette nouvelle année. Suite à ce faux pas, le Real Madrid est désormais à cinq pour de son adversaire avec un match en moins, à rattraper dans les prochains jours contre Valence. Il a fallu attendre la seconde période pour voir des buts et Sansone ouvrir le score pour le sous-marin jaune suite à une passe manquée de Lucas Digne à l’entrée de la surface, contrée par Pato qui trouvait son coéquipier en plein axe et permettait de donner l’avantage aux siens (50e, 1-1). Les catalans ont eu beaucoup de mal sur la pelouse du Madrigal et l’arbitrage a joué de nouveau en leur défaveur. Une main de Bruno qui a déviée le cuir n’a pas été sifflée dans la surface et a éveillé la colère de leurs adversaires. A la 90ème minute et sur un coup-franc, Messi égalisait sur une belle frappe enroulée qui terminait dans la lucarne de Asenjo et délivrait les blaugranas en arrachant le point lors des dernières minutes (1-1). Dans le temps additionnel, Jaume Costa se rendait coupable d’une faute grossière sur Leo Messi qui a contraint l’abitre de sortir le deuxième carton jaune et d’expulser le latéral gauche de Villarreal (90+4).

Les hommes de Luis Enrique disputeront le match de huitième de finale retour dans quelques jours, et n’auront pas droit à l’erreur au Camp Nou.