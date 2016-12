Villarreal v Atletico, 3-0 : Troisième match sans victoire pour les colchoneros

L’Atlético Madrid va mal. Les hommes de Diego Simeone se sont inclinés 3-0 contre Villarreal au Madrigal, pour le compte de la quinzième journée de Liga. Après le match nul contre l’Espanyol et la défaite contre le Bayern Munich (1-0) en Ligue des Champions, les rojiblancos se trouvent désormais à la sixième place, derrière la Real Sociedad et le sous-marin jaune.

Trigueros ouvrait le score pour Villarreal dès la première demi-heure (28e, 1-0). Dix minutes plus tard, c’est Jonathan Dos Santos qui permettait aux siens de prendre l’avantage (2-0, 38e), lors de cette première période. Les colchoneros ont manqué de réalisme et d’occasions cadrées. Avant la pause, coup dur pour l’Atleti qui perdait son portier Oblak, sorti sur blessure et remplacé par Moya (40e), en plus de Tiago qui s’est bloqué le genou et qui a demandé le changement. En fin de rencontre et dans le temps additionnel, Roberto Soriano donnait le coup de massue aux madrilènes qui ont réalisé le plus mauvais match de la saison (93e, 3-0).