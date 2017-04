Valence v Séville, 0-0 : Un match avec de l’intensité, mais sans buts

Au bout du suspense, Valence et Séville se neutralisent au cours d’un match âprement disputé.

Les duels entre Chés et Sevillistas nous offrent de beaux spectacles. Sous le soleil valencien, sur la pelouse de Mestalla, les deux clubs sont prêts à en découdre. Si pour Gonzalez et ses joueurs, il s’agit de continuer à donner des couleurs à leur club, pour Sampaoli et Séville, il faut donner le change et remonter la pente, les Andalous en chute libre depuis quelques matches.

Pourtant, le vent ne semble pas vouloir souffler en faveur de Séville, fatigué et sans envie. Pour cause, dans une première mi-temps dominée de la tête aux pieds par des joueurs de Valence en grande forme, les Sévillans ont du mal à s’imposer. Après seulement six minutes de jeu, c’est Zaza d’une sublime volée qui vient une première fois inquiéter Sergio Rico, suivit quelques minutes plus tard, par une sublime frappe d’Orellana qui vient à nouveau secouer le portier espagnol.

Les joueurs de Valence semblent alors se déchaîner dans le camp sévillan, jusqu’à la réponse de Jovetic pour Séville, d’une frappe puissante, mais qui termine sa course au premier poteau. C’est avec plus de maîtrise et de profondeur que les Blanquinegros continuent de faire peur aux Andalous encore fébriles, avec des tentatives de Montoya et Zaza, Rico qui ne peut baisser sa garde. Le score, qui reste de 0-0 avant la pause.

Si le rythme effréné des Valenciens semble quelque peu s’essouffler, la seconde période bascule et devient plus favorable pour Séville. Malgré deux nouvelles frayeurs pour Séville provoquées par Munir, et par un possible pénalty non sifflé pour Zaza, suite à une faute de Lenglet, les Andalous semblent vouloir inverser la tendance de la rencontre.

A l’heure de jeu, si un centre d’Escudero pour Jovetic vient semer la panique dans le camp valencien, suivit par un de tir de Correa repousser par Alves, la force de frappe de Zaza s’exprime à nouveau, une secousse qui redonne des ailes à Valence. Zaza trouve les filets de Sergio Rico, son but refusé suite à une main de sa part sifflée par l’arbitre.

Le rythme et l’intensité de la rencontre ne changent rien, le score reste nul et vierge, Valence se maintient, mais Séville perd du terrain à la course à la troisième place, et semble très mal terminer sa saison.