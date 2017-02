Valence v Real Madrid, 2-1 : ….

Une victoire aurait permis au Real Madrid de prendre le large mais les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés 2-1 face à Valence à Mestalla, pour le compte de la 22ème journée de Liga. En rattrapant leur match en retard de décembre dernier, il reste un autre à rattraper pour les merengues face au Celta Vigo. Suite à ce score, le FC Barcelone n’est qu’à un point de son grand rival.

Les ché ont effectué une bonne entame dès les 10 premières minutes de jeu en inscrivant deux buts signés Zaza (4e) et Orellana (9e). Malgré la réduction du score de Cristiano Ronaldo bien servi par Marcelo avant la pause (44e, 2-1), cela n’a pas suffit au Real Madrid pour maîtriser la rencontre. Valence a été plus créatif et sort la tête de l’eau, après une dur période. Les merengues enchaîneront dès le week-end prochain avec un déplacement à Villarreal. Dur semaine pour les hommes de Zidane.