Valence v Real Madrid, 1-4 : Gros triomphe à Mestalla !

Le Real Madrid retrouve la confiance cet après-midi. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 4-1 contre Valence à Mestalla en championnat, stade où il est difficile d’aller chercher la victoire.

Les coéquipiers de Cristiano se sont montrés tenaces face aux chés grâce à un doublé de l’international portugais dont une réalisation sur penalty et et des buts de Kroos et Marcelo. Les merengues reviennent grâce à cette victoire à deux points de Valence et occupent la place de quatrièmes juste derrière leur adversaire du jour, qui n’a pas montré son meilleur visage. De quoi regagner de la confiance avec le grand choc face au PSG qui aura lieu le 14 février prochain, pour le compte de huitièmes de finales aller de Ligue des Champions.

Real Madrid:

Cristiano (16e sp; 38e) ;

Marcelo (84e)

Kroos (89e)

Valence:

Santi Mina (58e)