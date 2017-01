Valence v Espanyol, 2-1 : Les ché renouent enfin avec la victoire

Une grande joie trois mois après. Valence a renoué avec la victoire ce dimanche contre l’Espanyol Barcelone en Liga sur sa pelouse 2-1. Si Cesare Prandelli a rompu son contrat avec le club ché, Voro a pris la relève jusqu’en fin de saison. Avec le retour de Garay et l’arrivé proche de Zaza, Valence commence à sortir la tête de l’eau et reprendre confiance alors que le club traverse une crise.

Montoya ouvrait le score après 17 minutes de jeu et permettait aux siens de prendre l’avantage durant la première période. En deuxième mi-temps, Santi Mina doublait la mise et creusait également l’écart (73e, 2-0), avant que David Lopez ne réduise le score quelques temps après (87e, 2-1). Mais Valence a su maintenir le score à son avantage à l’issue des 90 minutes de jeu et de prendre les trois points, leur permettant de se placer à quatre points de la zone rouge.