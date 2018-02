Valence v Barça : Les compositions, Piqué et André Gomes titulaires

Ce soir, le FC Barcelone se déplace à Mestalla pour affronter Valence ce jeudi soir (21h30), pour la demi-finale retour de Copa del Rey. Qui rejoindra le FC Séville en finale ?

Voici la composition des deux équipes:

Valence : Jaume; Montoya, Paulista, Garay, Gaya, Coquelin, Parejo, Kondogbia, Vietto, Zaza.

A Valence, Marcelino Garcia a sorti l’artillerie lourde avec le retour de Garay et Kondogbia. Vietto et Zaza occuperont le front de l’attaque dans un 4-4-2.

FC Barcelone : Cillessen; Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, André Gomes Messi, Suarez.

Le techncien catalan a opté pour un onze de gala avec en surprise, la présence de Piqué et celle d’André Gomes et avec Coutinho et Paulinho sur le banc. Le défenseur central qui avait été touché au genou récemment et qui devait être absent pendant plusieurs jours est finalement apte plus tôt que prévu.