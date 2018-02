Valence v Barça (21h30) : Une finale avant l’heure

Qui rejoindra Séville en finale ? C’est à Mestalla que tout se disputera ce soir. Le FC Barcelone affrontera ce jeudi soir Valence, pour la demi-finale retour de Copa del Rey. Les blaugranas avaient pris l’avantage d’un but à zéro au Camp Nou, lors du match aller et tout reste encore possible pour les Valenciens.

Les hommes d’Ernesto Valverde ne sont pas loin de disputer leur cinquième finale consécutive de Copa del Rey, en cas de qualification. Valence à récupéré Garay, Kondogbia et Guedes alors que ces derniers n’étaient pas présents la semaine passée. Du côté des Catalans, le point d’interrogation reste sur le joueur qui accompagnera Umtiti en défense centrale. Avec Thomas Vermaelen blessé, et Piqué finalement convoqué malgré sa blessure au genou droit reste tout de même fragile. Yerry Mina lui, n’a encore jamais débuté avec le Barça et pourrait entrer en cours de match. Selon Mundo Deportivo, Sergio Busquets pourrait occuper le poste de défenseur central et dépanner à quelques occasions, lorsque l’équipe et dans le besoin. Sinon, le technicien blaugrana devrait opter pour un changement de système tenter une défense à trois, déjà optimisé par Luis Enrique la saison passée, à plusieurs reprises. Réponse, ce soir.

Le 11 probable de Valence : Jaume; Montoya, Garay, Gabriel, Lato; Soler, Parejo, Kondogbia, Gaya; Zaza, Rodrigo.

Le 11 probable du FC Barcelone : Cillessen; Roberto, Busquets, Umtiti, Alba; Coutinho, Paulinho, RAkitic, Iniesta; Suarez, Messi.