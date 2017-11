Valence v Barça (20h45) : Le choc du week-end

Ce soir, le FC Barcelone se déplace au stade Mestalla, pour affronter les deuxièmes du championnat, Valence. Un match qui promet beaucoup d’intensité depuis le début de saison.

Le leader affronte son dauphin qui est en très grande forme et reste le grand choc de ce début de saison entre les deux équipes les plus solides du championnat. Les deux grandes équipe de Madrid, le Real et l’Atlético ont quant à elles réalisées une entame de saison très décevante. Valence renaît de ses cendres après avoir traversé plusieurs crises et manqué de stabilité. Aujourd’hui, Marcelino Garcia Toral a repris l’équipe première en main et les ché peuvent désormais espérer prétendre au titre cette année.

Thomas Vermaelen devrait être titulaire en défense centrale et former la paire à côté de Samuel Umtiti, alors que Piqué doit purger son match de suspension pour accumulation de cartons jaune. Alcacer, Messi et Suarez devraient être aligner ensemble pour animer le secteur offensif. Du côté de Valence, Murillo et Maksimovic sont blessés mais Marcelino devrait aligner son onze de gala et peut compter sur l’ensemble de son effectif.

Le 11 probable de Valence : Neto; Montoya, Gabriel, Garay, Gaya; Parejo, Kondogbia; Soler, Rodrigo, Zaza.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Alcacer, Luis Suarez.