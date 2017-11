Valence v Barça, 1-1 : Un point en or à Mestalla

Le FC Barcelone et Valence se sont neutralisés ce dimanche soir à Mestalla sur le score de (1-1), pour le compte de la 13ème journée de Liga.

Les Blaugranas ont bien entamé la rencontre avec Paulinho qui allumait la première mèche d’un tir sec des 25 mètres, qui contraint Neto à réaliser sa première parade (4′). Quelques minutes plus tard, c’est Rakitic qui projettait le cuir dans les gants du gardien Valencien (10′). Une domination de la part des hommes d’Ernesto Valverde qui ont montré un beau jeu collectif. Bien servi dans l’axe à l’entrée de la surface, Messi décochait une grosse frappe que Neto ne parvient pas à capter. Le portier de Valence laissait le cuir passer entre ses jambes et prendre le chemin du but avant de le dégager en catastrophe. Le ballon a franchi la ligne de but mais il n’y a pas de goal line technologie en Liga. Le collégial arbitral n’a rien vu, but refusé et premier scandale de la rencontre (30′).Dans la foulée de ce but non accordé au Barça, les Valenciens ont joué et Zaza a pu obtenir une occasion en or: un tir des 18 mètres expédié hors cadre.

En deuxième période, l’intensité avait diminué contrairement à la première, laissant les deux équipes lutter en enchaînant les occasions devant les buts, sans succès. Les deux équipes tentaient de trouver la faille et Rodrigo finissait par la trouver, en ouvrant le score pour Valence (60′, 1-0). Guedes percutait côté gauche, voyait l’appel de Gaya dans son dos et le sert. Ce dernier déborde alors sur le flanc et centre fort aux six mètres, pour la reprise victorieuse d’un Rodrigo plus prompt sur le ballon que Vermaelen. Valence prenait l’avantage jusqu’à ce que l’ancien joueur du club Alba, n’égalisait pour le FC Barcelone sur une belle ouverture de Messi dans l’axe qui délivrait un sublime ballon dans la profondeur sur le côté gauche repris en extension par le latéral (83, 1-1). Malgré le but polémique refusé pour le Barça, les deux équipes empochent un bon point et les Catalans conservent leur place de leader et Valence la deuxième. Un choc qui aurait pu prendre une toute autre tournure si la vidéo était mise en place. C’est la décision que la RFEF a prise pour la saison prochaine en ayant officialisé la mise en place de la vidéo dès la saison prochaine en Espagne !.