Valence v Barça, 0-2 : Cinquième finale consécutive pour les Blaugranas !

Les finalistes de la Copa del Rey édition 2018 sont désormais connus ! Le FC Barcelone se qualifie en finale de coupe du Roi, après s’etre imposé 2-0 contre Valence à Mestalla, et affrontera le FC Séville.

Les Blaugranas avaient remporté leur match aller au Camp Nou la semaine passée 1-0. Ce soir, avec un Coutinho en pleine forme et entré en jeu en seconde période (46e), à la place de Gomes, le Barça rapidement pris de l’avance. L’international brésilien a ouvert le score rapidement après son entrée et à inscrit son premier but sous le maillot blaugrana (50e) sur un excellent centre de Suarez.

En fin de rencontre, Rakitic donnait le coup de massue aux Valenciens (83e) qui ont perdu tout espoir d’obtenir ce fameux ticket pour la finale. Ainsi, le Barça affrontera le FC Séville le 21 avril prochain, dans un stade neutre qui sera déterminé prochainement par la RFEF.