Valence-Real : le moment ou jamais pour le club Ché !

Qualifié une seule fois pour la Ligue des Champions ces quatre dernières saisons, Valence semble bien parti pour retrouver les plus belles pelouses européennes dès l’an prochain. Pour le moment troisième de Liga derrière l’Atlético Madrid – trois points de retard – et devant le Real Madrid – 5 points d’avance avec un match en plus – l’équipe entraînée par Marcelino fait de nouveau peur et pourrait frapper un énième grand coup ce samedi.

Opposés à un Real Madrid en crise, qui vient de se faire humilier par Leganes en Coupe du Roi et qui peine à enchaîner les prestations correctes, Simone Zaza et compagnie devraient jouer libérés contre les doubles champions d’Europe en titre sur leur pelouse de Mestalla. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe en venant à bout d’Alavès aux tirs-au-but cette semaine, les Valenciens semblent touchés par la grâce et capables de grandes choses en cet exercice 2017-2018 du championnat d’Espagne.

Déjà auteurs de nuls contre le Barça (1-1) et l'Atlético (0-0) à la maison, d'une large victoire contre le FC Séville (4-0) ou encore d'un score de parité au Bernabéu lors du match aller contre le Real (2-2), les champions d'Espagne 2004 n'ont en tout cas plus rien à envier aux cadors ibériques et joueront crânement leur chance jusqu'à la fin de l'exercice. Un choc qui sera en tout cas à ne pas manquer.