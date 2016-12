Valence : Peter Lim promet des recrues en janvier

Le propriétaire du club de Valence Peter Lim, a garanti des transferts lors du mercato hivernal. Toujours en crise, le club Ché, tente tant bien que mal de sortir la tête de l’eau et n’y arrivent pas en occupant le bas de tableau.

La présidente Layhoon essaye de rassurer les supporters qu’elle est présente puisque le propriétaire milliardaire de Singapour est à des milliers de kilomètres:”Je suis Peter Lim et je suis là. Je représente Lim. Plus de 26 ans que je travaille avec lui et je suis ici la majeur partie de mon temps sans ma famille, avec l’importance que représente le club, je ne le compromettrais pas”, a répondu la présidente aux questions posées à propos du propriétaire qui disaient que “Si Lim ne venait pas, c’est que le club n’avait pas d’importance pour lui”.

Pour l’heure, le premier nom qui apparaît sur la liste de César Prandelli est l’international Zaza.