Valence : Parejo s’est opposé à un départ

Le capitaine de Valence Dani Parejo, a révélé récemment à la presse espagnole avoir rejeté toute option concernant un départ le mois dernier, malgré le fort intérêt du FC Séville.

Le quotidien local Superdeporte, a informé que le club ché était prêt à vendre son milieu de terrain afin d’avoir plus de fond pour mieux recruter en hiver. “J’aurais pu m’en aller mais je ne l’ai pas fait”, a confié Parejo au média espagnol AS. “Je pense que ce n’était pas la meilleure des choses pour Valence car nous sommes dans une situation délicate et mon désir est de contribuer à aider l’équipe de sortir de cette crise. Dans le football on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais sommes unis”, a ajouté le joueur espagnol.