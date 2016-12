Valence : Murthy “Prandelli cherche des excuses”

Le directeur sportif de Valence Anil Murthy a donné une conférence de presse concernant mal démission de Cesare Prandelli et prétend que le coach italien “cherche des excuses”.

Seulement deux mois après l’arrivée du technicien ce dernier a négocié vendredi une résiliation de contrat. La raison ? Pas assez d’argent pour des signatures en janvier selon le quotidien AS. “Il n’y a pas d’excuses pour avoir pris seulement six points. Vingt-quatre heures plus tôt, j’ai rencontré Prandelli pour parler au sujet des signatures et j’ai été surpris de le voir abandonner”, a déclaré Anil Murthy en conférence de presse.

“Quel genre de personne pense qu’un club peut garantir la signature de cinq joueurs de plus de 26 ans dans la semaine de l’ouverture du marché”, a t-il poursuivi. “Prandelli a abandonné et a trouvé des excuses pour s’en aller”.