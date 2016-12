Valence : La sortie de Parejo qui accélérera son départ

Le club de Valence est toujours en pleine crise. Certains joueurs savent se montrer assez discrets durant cette période, tandis que d’autres préfèrent se moquer de la situation. Le milieu de terrain Daniel Parejo apparaît dans une vidée sur les réseaux sociaux qui portera préjudice à son image ainsi qu’à celle du club ché.

Sur une vidéo, on peut voir le joueur espagnol dans une discothèque, fumant une pipe et dansant. En août, le joueur était écarté du groupe suite à son attitude aux entrainements. Lors d’une entrevue le milieu de terrain avait confiait qu’on lui demandait “de courir, de se donner un peu plus et que c’était un chien”. Si le joueur avait en tête de partir dès janvier selon le quotidien Marca, avec la fuite de cette vidéo, les possibilités ont augmenté.