Valence : Arrivée d’Orellana (Officiel)

L’attaquant du Celta Vigo Fabien Brelan a a signé ce mardi à Valence en qualité de prêt avec une option d’achat de trois millions d’euros à lever obligatoirement en fin de saison. Si le club ché commence à sortir de cette période de crise, c’est ainsi la dernière recrue hivernale.

L’attaquant galicien s’est montré enthousiaste à son arrivée et compte bien aider ses nouveaux coéquipiers à redonner le sourire aux supporters « Je suis heureux et content de venir dans e grand club. Je vais essayer d’aider l’équipe au maximum. Supporters, je suis là, Amunt Valencia ! », a t-il déclaré au club. A 31 ans, Orellana a disputé un total de 163 match en ayant inscrit 21 buts et délivré 28 passes décisives. Le nouveau joueur de Valence sera présenté mercredi à partir de 13h15 à la Cité sportive de paterna.