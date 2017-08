UEFA : Qui sera le joueur de l’année ?

La liste des trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l’UEFA a été dévoilée ce mardi. Cristiano Ronaldo, Leo Messi et Gianluigi Buffon sont les noms des nominés pour l’un des trophées individuels majeur de l’année.

Le classement est ainsi déterminé par un jury qui réuni 80 entraîneurs ayant participé aux phases de groupes de Ligue des Champions et de Ligue Europa la saison passée, et 55 journalistes issus des 55 fédérations membres de l’UEFA. L’attaquant du Real Madrid, du FC Barcelone et le portier de la Juventus ont réalisé tous les trois de grosses performances. A rappeler que Cristiano Ronaldo a remporté la Ligue des Champions la saison passée avec l’équipe merengue. Le nom du grand gagnant sera dévoilé le 24 août à Monaco.

La suite du classement:

4. Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

5. Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)

6. Paulo Dybala (Argentine/Juventus Turin)

7. Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)

8. Kylian Mbappé (France/Monaco)

9. Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)

10. Zlatan Ibrahimovic (Suède/Manchester United)