UEFA : Les nominés pour le onze type

La UEFA a annoncé les 40 joueurs potentiels pour constituer le onze type de l’année 2016, qui sera choisi par le vote des internautes sur la page web.

Cinq joueurs du FC Barcelone sont présents : Messi, Neymar, Suarez, Iniesta et Piqué. tandis que le Real Madrid détient le plus de joueurs représentés avec Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Kroos, Modric, Bale et Cristiano.

La liste complète des 40 joueurs : Gardiens: Keylor Navas, Buffon, Rui Patricio et Oblak Défenseurs: Piqué, Carvajal, Pepe, Ramos, Godín, Juanfran, Kimmich, Alderweireld, Boateng, Bonucci, Guerreiro et Koscielny Milieu: Iniesta: Carrasco, Payet, Kroos, Modric, Iniesta, Pogba, Ramsey, Kanté, De Bruyne, Mahrez, Krychowiak et Allen Attaquants: Messi, Suárez, Neymar, Cristiano, Bale, Griezmann, Higuaín, Lewandowski, Aubameyang, Agüero, Ibrahimovic et Alexis Pour voter c’est ici

🎉⚽ Team of the Year 2016 ⚽🎉

Voting is open! Pick your all-star XI ➡️ https://t.co/jNSfi4Mo7o#TOTY pic.twitter.com/cw963ggZo4

— Champions League (@ChampionsLeague) 21 novembre 2016