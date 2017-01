UEFA : L’équipe type de l’année 2016 des internautes

Le compte officiel de l’UEFA a publié le onze type de l’année 2016 que les internautes ont choisi sur la plateforme par le biais de votes. Parmi eux, huit représentent majoritairement la Liga, un pour l’Atlético Madrid, trois pour le FC Barcelone et quatre pour le Real Madrid

Buffon – Boateng, Piqué, Ramos, Bonucci; Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Griezmann, Cristiano.

— Champions League (@ChampionsLeague) 5 janvier 2017