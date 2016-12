UEFA : Deux joueurs de Liga dans le 11 des révélations 2016

Deux joueurs de Liga et plus précisément du FC Barcelone figurent dans le 11 des révélations de l’année 2016, publié par l’UEFA. Samuel Umtiti et Sergi Roberto sont les grandes surprises de cette année.

Le jeune défenseur central arrivé en provenance de Lyon l’été dernier au FC Barcelone a prouvé sa solidité notamment aux côtés de Javier Mascherano et Gérard Piqué. L’ancien lyonnais a disputé quatre des six matchs de groupes en Ligue des Champions. Quant à Sergi Roberto, ce dernier a beaucoup surpris son entraîneur Luis Enrique au poste de latéral droit, depuis le départ de Dani Alves.