Dans le football il n’existe pas que des rivalités, de grandes amitiés et fraternités naissent dans les clubs ou sélection. L’entente entre les joueurs demeure importante à l’extérieur puisqu’elle influe également sur le terrain et ça se remarque. Le trio de la MSN (Messi-Neymar-Suarez), le montre aujourd’hui. FootEspagnol a compilé les plus grandes amitiés du FC Barcelone de ces dernières années.