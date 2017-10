The Best : Cristiano, le grand favori

C’est le Jour-J. La remise du trophée The Best Fifa Football Awards se fera ce lundi soir à Londres au Palladium. Plusieurs trophées seront remis ce soir dont celui du joueur de l’année remporté l’année dernière (19h30) déjà par Cristiano Ronaldo. L’international portugais est le grand favori après avoir réalisé une grande saison avec le Real Madrid et remporté de nouveau la Ligue des Champions.

Joueurs, joueuses, entraîneurs et entraîneuses se verront décerner des prix à travers sept catégories. En ce qui concerne le prix The Best, Messi, Cristiano et Neymar sont les trois finalistes et le vainqueur sera dévoilé ce soir. Qui sera le meilleur ?