The Best : Cristiano élu meilleur joueur, le Real à l’honneur

Ce lundi soir, a eu lieu la cérémonie des Fifa Awards 2017 qui récompense le meilleur joueur de l’année mais aussi le meilleur coach, ou encore le prix Puskas du meilleur but.

Celui qui a remporté le titre du plus beau but de la saison est Olivier Giroud avec Arsenal. Zinedine Zidane a été élu meilleur entraîneur de l’année, en ayant remporté la Undecima et la Liga avec le Real Madrid.

Au poste de gardien de but, c’est encore une fois l’italien Gianluigi Buffon qui remporte le trophée de meilleur portier devant Keylor Navas et Manuel Neuer.

Dans le 11 de l’année, cinq joueurs madrilène y figurent : Buffon; Dani Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo; Kroos, Modric, Iniesta; Messi, Cristiano, Neymar.

Et le prix The Best 2017 tant attendu cette année dont les trois nominés sont Neymar, Messi et Cristiano a été décerné à l’attaquant du Real Madrid pour la deuxième année consécutive !